La Lazio piomba su un centrocampista della Fiorentina. Si tratta di un vecchio pallino di Tudor

La necessità di rinforzare la rosa con giocatori di gamba è stata evidenziata da Igor Tudor in più di un'occasione, nelle recenti conferenze stampa da neo tecnico della Lazio. E Lalaziosiamonoi.it riporta che la dirigenza biancoceleste abbia messo gli occhi su Rolando Mandragora, già mediano di Tudor ai tempi dell'Udinese.

E la Fiorentina?

La valutazione di mercato si aggira attorno agli 8 milioni di euro, cifra da cui la Viola non vorrebbe scendere anche sulla base di un rapporto col calciatore consolidato. La Fiorentina non lo ha inserito fra i cedibili e valuterà offerte solo nel caso in cui si ritrovi tra le mani un sostituto all'altezza. Si ricorda, tuttavia, che il contratto di Mandragora scadrà il prossimo 30 giugno 2026.