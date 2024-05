Non solo Goretti: la Fiorentina continua i casting dirigenziali e fissa l'incontro con l'ex capo scouting del Tottenham

Mentre Roberto Goretti sembra sempre più vicino alla Fiorentina (in giornata l'incontro per liberarsi dalla Reggiana), il club viola continua i casting per trovare nuovi dirigenti da affiancare al direttore sportivo Daniele Pradè, operazione inevitabile dopo la scomparsa di Joe Barone.

Un nuovo capo scout

Secondo quanto riporta il TGR Rai Toscana, nelle prossime ore la Fiorentina incontrerà Leonardo Gabbanini, che fino a settembre è stato capo scouting del Tottenham. Lui e Goretti potrebbero essere dunque i volti nuovi del mercato e lavorerebbero a stretto contatto con Pradè.