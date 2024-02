Tre insidie da evitare nell'urna di Nyon, il resto non può preoccupare la Fiorentina. I problemi arriveranno ai quarti: il quadro completo

Ieri sera si sono conclusi i playoff di Conference League, decretando così le sedici squadre che saranno presenti nell'urna a Nyon oggi alle 13 per gli accoppiamenti. Tra questi anche la Fiorentina, che avendo vinto il proprio girone, riprenderà il cammino proprio dai quarti.

Tre da evitare

Tra le avversarie da evitare nell'urna soprattutto ci sono Ajax (più che altro per il nome), Dinamo Zagabria e St.Gilloise. Gli olandesi sono nella stagione più difficile degli ultimi anni, ma in recupero. I croati preoccupano, con un ambiente sempre ostile dei propri tifosi, mentre il St. Gilloise arriva dopo aver battuto la più favorita Eintracht Francoforte. Fa rumore anche l'eliminazione del Real Betis, proprio per mano della Dinamo Zagabria.

Tutte abbordabili le restanti verso i quarti

Tolte queste tre squadre, scrive La Gazzetta dello Sport, la strada verso i quarti non dovrebbe essere impervia. Comunque tra le non teste di serie non si vede una più forte della squadra di Vincenzo Italiano: Servette, Sturm Graz e Maccabi Haifa, con Olympiacos e Molde che non sembrano all’altezza, ma neanche vittime sacrificali.

Le preoccupazioni arriveranno dopo

I problemi veri, poi, arriveranno dopo: nell’urna delle teste di serie, accanto ai viola, c’è l’Aston Villa sicuramente favorito per il successo finale, oltre a Bruges, Fenerbahçe, Lilla, Maccabi Tel Aviv, Paok e Viktoria Plzeň. Tutti avversari di cui preoccuparsi, in caso, dai quarti di finale.