Ecco le possibili avversarie della Fiorentina in Conference

Si è appena concluso il quadro delle gare di ritorno dei Playoff di Conference League, tra seconde classificate dei gironi eliminatori e terze dei gironi di Europa League. A passare il turno e a poter incrociare la Fiorentina nel sorteggio di domani a Nyon alle ore 13 sono: Ajax, Maccabi Haifa, Sturm Graz, Union Saint-Gilloise, Olympiakos, Molde, Servette e Dinamo Zagabria.

Livello più alto e avversarie variegate

Evidente come il livello si sia alzato rispetto alla passata stagione ma pescando bene e con l'aiuto della dea bendata la squadra viola può ottenere un sorteggio certamente piuttosto favorevole. Dalla Grecia al Belgio, fino alla Norvegia, 8 possibili diverse destinazioni. Da evidenziare come il Maccabi Haifa non potendosi giocare in Israele, disputerà le gare casalinghe a Budapest, nello stadio dell'Honved.

Fuori dai giochi due ostacoli temibili

Eliminati forse gli avversari ostici, ossia due club competitivi come i tedeschi dell'Eintracht Francoforte e gli spagnoli del Betis Siviglia, sicuramente sulla carta temibili ostacoli per Vincenzo Italiano e giocatori. Domani la Fiorentina conoscerà l'avversario degli Ottavi di Finale di Conference League: prevista per il 7 marzo la gara di andata e per il 14 quella di ritorno.