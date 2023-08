Gli ultimi cinque minuti di Vranckx in Bundesliga: prima la quadra sulle commissioni e poi il viaggio a Firenze

Sarà Aster Vranckx il calciatore che per il momento andrà a rintuzzare un reparto di centrocampo viola rimasto a dir poco sguarnito per le note vicende fisiche e di mercato. Il centrocampista belga ieri è sceso in campo per l'ultima volta con il Wolfsburg nella gara di campionato, vinta per 2-1 in casa del Colonia. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio infatti, i due club sono d'accordo per una cifra sui 7 milioni e a breve verrà fissata la quadra anche con l'entourage del giocatore per il contratto e le commissioni annesse. A inizio settimana potrebbe esserci il viaggio di Vranckx verso Firenze.