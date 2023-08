Il rapporto tra la Fiorentina e Sofyan Amrabat sembra essere arrivato ai minimi termini. Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Fabrizio Romano dopo quanto successo lo scorso inverno, quando il marocchino pretese il trasferimento al Barcellona nelle ultime ore di mercato, il giocatore è tornato nuovamente a battere i piedi.

Secondo quanto riportato il centrocampista non è stato convocato da Italiano per la sfida di domani contro il Lecce e, per scelta dello stesso Amrabat, non si allenerà ne giocherà con la prima squadra fino a che non sarà ceduto. Il classe ’96 ha ormai scelto da tempo il Manchester United, con il quale ha già trovato l’accordo a livello economico.

Adesso la palla passa alla dirigenza viola che, in meno di una settimana, avrà il compito di gestire l’ennesima patata bollente, oltre che a dover individuare immediatamente il suo sostituto.