Vitale: "Italiano punta molto sui giovani e Baldanzi sarebbe un affare: ecco come convincere Corsi"

Questo pomeriggio l’ex direttore sportivo Pino Vitale, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni dei principali temi di casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole:

“La Fiorentina, nonostante la sconfitta di giovedi, deve stare molto tranquilla perchè il valore di una squadra si comincia ad intravedere dopo 6/7 giornate. Credo che i viola tecnicamente siano molto superiori al Rapid, e ha semplicemente sbagliato il primo tempo: queste cose però possono succede, questo perche gli austriaci avevano molte piu partite nelle gambe. Sono convinto che giovedi vedremo un’altra partita, giocare al Franchi davanti a 30mila persone sarà molto difficile per loro. Italiano domani con il Lecce cambierà sicuramente qualche giocatore, ma sono convinto che la Fiorentina sia nettamente favorita. L’obiettivo sarà quello di presentarsi al ritorno di giovedi con la squadra al massimo”.

Ha poi spostato la lente d’ingrandimento sul mercato, in particolare sugli argentini Beltran ed Infantino: “Prima di dare un giudizio definitivo servirà comunque aspettare un po’ di tempo, sono due giocatori sui cui la Fiorentina ha fatto un grosso investimento. Il faccio che Italiano faccia giocare molti giovani, come già fatto con Parisi, allarga la rosa, poi sarà l’allenatore ad avere una sua squadra titolare in testa: sinceramente non so se il titolare sarà Beltran o Nzola. I viola comunque saranno impegnati su tre fronti e sicuramente piano piano verranno fuori i titolari. Amrabat? C'è tempo fino a giovedì, se non viene venduto da venerdì tornerà ad essere un giocatore della Fiorentina perche il ragazzo è un vero professionista. Se poi davvero nessuno dovesse presentarsi dovrebbe interrogarsi il suo entourage che gli ha fatto credere di essere un calciatore da Manchester, Liverpool o Barcellona”.

Infine ha concluso parlando di Baldanzi: “La Fiorentina può fare una grande operazione. La mia idea è quella di prenderlo a 20 milioni e lasciarlo maturare a Empoli. Con Baldanzi i soldi non si perdono mai, lo ritengo uno dei migliori giovani in Italia, sarebbe un investimento alla grande per l'anno prossimo: prenderlo subito ma lasciarlo giocare ancora una stagione ad Empoli. Con questa formula anche Corsi si farebbe convincere”