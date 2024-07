Italiano a Bologna fra vecchi pallini e nuove concorrenze con la Fiorentina. E c'è ancora l'Udinese di mezzo

Italiano fa uno scherzetto alla sua ex squadra? Il primo nome che alberga nella testa del Bologna per la difesa è infatti quello di Jaka Bijol dell’Udinese, seguito recentemente negli Europei, afferma il Corriere dello Sport.

Italiano ci riprova… per Sutalo

La cifra richiesta dall’Udinese aumenta ancora di più quando per un suo calciatore c’è una certa concorrenza, come quella della Fiorentina ma anche dell’Inter. Ecco che allora i rossoblù potrebbero fiondarsi su Marin Pongracic del Lecce, altro profilo sondato da Pradè per rimpolpare la retroguardia. Il tutto, tenendo presente che Sartori potrebbe fare un tentativo anche per Josip Sutalo, croato, attualmente all’Ajax, la scorsa estate molto vicino ad accasarsi a Firenze.

Non è finita qui

C’è in Germania anche chi sta accostando il nome di quel grande difensore che è Mats Hummels (35 anni) al Bologna, e non solo a Roma e Fiorentina. Intanto il Bologna sarebbe interessato anche a Nicolò Casale della Lazio, ma tutto dipenderà dalla cessione o meno di Calafiori, gioiellino esploso proprio in Germania con la maglia azzurra.