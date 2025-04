Viviano: "Domani non vedo la Fiorentina favorita, ma bisogna fare i complimenti a Palladino. De Gea? Meglio di Maignan"

L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano, che a San Siro contro il Milan vinse 3-1 nella stagione 2012/13, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Borja quel giorno fece una partita incredibile, vincere in quello stadio è sempre una goduria. All'epoca il tasso tecnico della squadra era altissimo, domani invece non vedo la Fiorentina favorita. A livello di rosa il Milan in Italia viene solo dopo l'Inter”.

“De Gea meglio di Maignan”

Poi ha aggiunto: “Cataldi è un equilibratore, un giocatore fondamentale. Difficile che Palladino lo tolga in una partita del genere, o che in generale modifichi la formazione. Penso che il tecnico viola sia cresciuto tanto, ora ha capito che questa squadra deve essere aggressiva e bisogna fargli i complimenti. De Gea? Quest'anno lo preferisco a Maignan”.