Una tendenza da invertire per la Fiorentina a San Siro. Kean festeggia le 200 presenze nei top campionati europei... e punta un altro traguardo importante

Domani alle 20.45 la Fiorentina scenderà in campo a San Siro contro il Milan. Uno snodo cruciale per le ambizioni di classifica della squadra di Palladino, che ci arriva con tre vittorie consecutive tra campionato e Conference League. Un pareggio servirebbe poco a entrambe, e in tal caso i numeri aiutano: negli ultimi 14 confronti, infatti, soltanto una volta Milan e Fiorentina si sono spartite la posta in palio.

Una tendenze da invertire

Quella di San Siro è una tendenza da invertire per la Fiorentina, che le ultime quattro gare in casa del Milan in campionato le ha sempre perse. Al contempo, però, la squadra viola arriva a sfidare i rossoneri avendo più punti in classifica, cosa che non succedeva dal dicembre 2017. Non il miglior momento per il Milan, che solo con Giampaolo nel 2019 aveva inanellato quattro sconfitte nel giro di sei giornate sotto la guida di un singolo allenatore.

Kean fa 200… e spera nella centesima vittoria

A livello di singoli, riflettori puntati su Kean reduce dal gol decisivo contro l'Atalanta. L'attaccante viola raggiungerà la presenza numero 200 e potrebbero centrare la centesima vittoria in carriera nei cinque grandi campionati europei. Non solo: gli basterebbe un assist per diventare il terzo giocatore nato negli anni 2000 capace di prendere parte ad almeno venti reti in una stagione di Serie A (dopo Vlahovic e Kvaratskhelia).