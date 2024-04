Faraoni con più di qualche chance ma il minutaggio di Dodo chiede giustizia

Il suo ruolo Davide Faraoni l'ha interpretato: agire da ‘rintuzzo’ tra la stanchezza di Kayode e il rientro graduale di Dodo. L'ex capitano del Verona è sceso in campo nelle sue prime 3 gare a Firenze, in 2 addirittura da titolare. Poi un'apparizione ad Empoli, prima di sparire com'era anche ipotizzabile. In vista di stasera qualche chance ce l'ha anche lui, dato che a Kayode sarà concesso un turno di riposo, ma nel frattempo c'è il minutaggio di Dodo che pretende spazio e anche in prospettiva, il recupero del brasiliano dovrebbe avere la priorità.