Oggi è il giorno di Christian Kouamé all'Empoli. L'ivoriano, infatti, svolgerà nelle prossime ore le visite mediche dopo aver accettato la proposta degli azzurri. Se ne andrà con la formula del prestito secco fino a giugno, poi l'Empoli deciderà se sedersi a un tavolo con la Fiorentina per discutere l'eventuale prolungamento anche alle prossime stagioni.

E con la partenza di Kouamé in casa viola torna di moda il possibile nome per il vice Kean. Il Corriere dello Sport scrive che l'opzione Stefanos Tzimas del PAOK (in prestito al Norimberga) è sempre più lontana. Sul taccuino dei viola rimane quindi il nome di Marko Arnautovic. In casa Inter potrebbero pensare al suo addio se Correa darà maggiori garanzie o se arriverà un sostituto. Intanto, però, il gradimento del classe '89 è già stato incassato dalla Fiorentina.