Prima vince la Conference League contro la Fiorentina, poi rischia la panchina per due amichevoli estive: il West Ham riflette sul futuro di Moyes

Potrebbe incredibilmente non essere David Moyes l'allenatore del West Ham per la prossima stagione. Il tecnico che ha trionfato in Conference League con il club inglese in finale contro la Fiorentina, infatti, rischia l'esonero a causa di una doppia sconfitta nelle amichevoli estive contro Rennes e Bayer Leverkusen.

Un addio che avrebbe del clamoroso, con il club di Londra che però sta seriamente pensando al futuro del suo tecnico.