Per un Comuzzo che va, c'è un nuovo arrivo per la Fiorentina in Inghilterra
Riccardo Braschi. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
A fronte di un Pietro Comuzzo che se ne va, un altro giocatore della Fiorentina sta raggiungendo il ritiro inglese della squadra.
Arriva Braschi
Si tratta dell'ex bomber della Primavera, Riccardo Braschi. In attesa di una collocazione in un'altra squadrra, Braschi era stato lasciato inizialmente a Firenze dal club viola.
In volo
Adesso si sta recando in volo Oltremanica per riunirsi insieme al gruppo.
💬 Commenti