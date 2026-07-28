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Per un Comuzzo che va, c'è un nuovo arrivo per la Fiorentina in Inghilterra

Mattia Sorbetti /
Riccardo Braschi
Riccardo Braschi. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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A fronte di un Pietro Comuzzo che se ne va, un altro giocatore della Fiorentina sta raggiungendo il ritiro inglese della squadra. 

Arriva Braschi

Si tratta dell'ex bomber della Primavera, Riccardo Braschi. In attesa di una collocazione in un'altra squadrra, Braschi era stato lasciato inizialmente a Firenze dal club viola. 

In volo

Adesso si sta recando in volo Oltremanica per riunirsi insieme al gruppo. 

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