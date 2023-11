"Chiesa e Vlahovic erano partiti forte, poi gli infortuni... Arthur? Il più temibile dei Viola"

In diretta da Radio Bruno Toscana, ha parlato Massimo Pisu, comico tifoso della Juventus. Interpellato sulla partita contro la Fiorentina, ha espresso le seguenti dichiarazioni:

“La filosofia di Italiano è giocare a calcio e a me piace come allenatore, anche se in qualche occasione potrebbe non essere molto efficace. Chiesa e Vlahovic erano partiti forte quest’anno, poi dopo gli infortuni qualcosa non ha funzionato”.

Poi ha aggiunto: “C'è sempre un occhio di riguardo verso i giocatori della Juve, ma non so se Chiesa partirà dall’inizio domani. Della Viola mi spaventa Arthur: contro la Juventus diventano sempre tutti fortissimi”.