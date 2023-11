Italiano: "Un abbraccio a chi sta soffrendo, vogliamo tornare a far punti. Juve? Conosciamo i pericoli di Allegri"

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è intervenuto - come oramai da consuetudine - ai canali ufficiali del club viola alla vigilia del match contro la Juventus:

“Siamo tutti profondamente colpiti dall'alluvione, il nostro pensiero va alle famiglie e alle vittime, a chi è ancora senza luce… Vicinanza e un caloroso abbraccio a chi è ancora in difficoltà”.

Poi sulla partita: “Sappiamo quanto sia importante questa gara, l'allenamento a porte aperte ci ha dato una spinta ulteriore per cercare di far felice la nostra gente. E' la partita giusta per tornare a far punti”.

Infine: “Juventus temibile, dobbiamo azzeccare l'approccio. Spero che lo stadio sia con noi dall'inizio alla fine. I pericoli da Allegri possono arrivare da dovunque, conosciamo gli avversari ma dobbiamo pensare a noi stessi. Ci servirà la giusta carica agonistica”.