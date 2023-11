L'ex calciatore e attuale giornalista Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio dell'attuale situazione in casa Fiorentina, alla luce anche della sconfitta a San Siro contro il Milan per 1-0: "Stimo Italiano, però bisogna fare delle critiche costruttive. Deve trovare una via di fuga da questa maledizione del gol con gli attaccanti. Il dopo-Vlahovic a Firenze è clamorosamente un flop.

Non so dire dove sia il problema, ma trasmette un senso di incompiutezza enorme. E' potenzialmente forte ma discontinua. Forse è colpa dell'allenatore ma anche di una rosa che non è troppo da quinto posto"