Le prossime avversarie della Fiorentina sorridono: contro i viola rientrano due giocatori fondamentali

Arrivano buone notizie sia per il Genk che per la Salernitana, che saranno le prossime due avversarie della Fiorentina rispettivamente in Conference League e in Serie A. La squadra belga, come riporta hbvl.be, ritroverà per la trasferta a Firenze Daniel Munoz, esterno destro e capocannoniere della squadra con 7 gol stagionali. Il colombiano è rimasto fuori nell'ultima gara di campionato per problemi intestinali.

La Salernitana, che invece affronterà i viola nel prossimo week-end, è pronta a riavere con sé Boulaye Dia, dopo che l'attaccante ha saltato l'ultima di campionato per un lieve infortunio alla caviglia. Lo riporta Salernitananews.it