Durante l'ultima puntata di Fontana di Trevi, appuntamento sul canale Twitch di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato anche di Fiorentina e di alcuni singoli a disposizione di Palladino. Queste le sue parole:

"Se Sottil, Ikoné e Kouamé giocano nella Fiorentina, secondo me può farlo anche Daniel Maldini. Secondo me arrivando dal Milan accuserebbe meno il colpo rispetto a Colpani che è arrivato da Monza. A Firenze i viola hanno lasciato lavorare Palladino e ora si ritrovano la squadra in zona Champions.

Io personalmente sono pazzo per Kean. Sta diventando un numero 9 fatto e finito. Diventa sempre più difficile anticiparlo e inizia a fare gol anche da rapace. Si è visto contro il Torino sull'errore di Maripan. Se trova continuità rischia di andare sopra il numero di reti pronosticati".