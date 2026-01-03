Mancavano solo loro, ma adesso è realtà: anche il Wolverhampton ce l'ha fatta e apre il suo 2026 col botto
Un bottino ancor più terrificante di quello raccolto dalla Fiorentina, con appena 3 punti - figli di 3 pareggi - raccolti nelle prime 19 giornate. Eppure, il 2026 del Wolverhampton non poteva iniziare meglio.
Risultato shock
Clamoroso 3-0 rifilato dagli Wolves al West Ham, diretta concorrente per la salvezza essendo al terzultimo posto, pur ritenendo otto punti di vantaggio. Succede tutto nel primo tempo: apre le marcature Arias al quarto minuto, raddoppia Hwang su rigore, la chiude Mané allo scadere della frazione.
Sempre un abisso
Stagione che resta complicatissima, naturalmente, ma quella arrivata oggi darà senz'altro morale agli uomini di Rob Edwards, che avranno un cammino ben più arduo della Fiorentina se vorranno ritenere la categoria. I punti di distacco dalla salvezza, infatti, sono ben dodici.