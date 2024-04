Italiano calca la mano e innesca un vero vortice

Se contro la Juventus la formazione della Fiorentina non è cambiata molto rispetto a quanto visto pochi giorni prima con l'Atalanta, non altrettanto si potrà dire per la gara di domani.

Si parte dalla difesa

Italiano calcherà la mano, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, e potrebbero essere cinque le novità. Intanto Milenkovic è pronto ad accomodarsi in panchina lasciando spazio a Martinez Quarta, poi Parisi scalda i motori dopo la prova incoraggiante con l'Atalanta per prendere il posto di Biraghi.

Passando per il centrocampo

A centrocampo invece è atteso l'impiego di un regista di ruolo, quindi o Arthur o Lopez. Decisivo in questo senso sarà lo stato di forma del brasiliano. Dopodiché è previsto il ballottaggio fra Bonaventura e Duncan.

Arrivando all'attacco

Sulla trequarti dovrebbe tornare Beltran, che contro la Juventus è entrato solo nella fase finale della partita. L'ultima novità rispetto a domenica sera potrebbe essere Sottil sulla fascia sinistra al posto di Kouame. Morale? Si prospetta una rivoluzione vera e propria.