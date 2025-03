Forfait di Neres contro la Fiorentina? Il suo sostituto si allena anche nel giorno di riposo (e Conte apprezza)

La prossima giornata di Serie A vedrà la Fiorentina impegnata al Maradona di Napoli, in un match complicato contro un avversario che deve ritrovare la forma e il successo, che manca dal 25 gennaio. Confermate, per i partenopei, le assenze di Anguissa, Mazzocchi e Neres: il brasiliano è vicino al rientro, ma deve dare forfait per la sfida ai viola.

Tra le alternative a disposizione, Conte può affidarsi anche all'ex Milan Noah Okafor, arrivato a Napoli in prestito dai rossoneri. Fin qui, lo svizzero ha raccolto solo 37 minuti spalmati su 3 presenze da subentrato, ma Il Mattino ha svelato un retroscena in vista dell'incontro di domenica: anche se Conte ha concesso un giorno di riposo ai suoi, Okafor ha deciso di allenarsi lo stesso, e l'allenatore avrebbe molto apprezzato questo “messaggio” che il calciatore ha voluto mandargli. Una freccia in più nella faretra di Conte alla quale la Fiorentina dovrà stare molto attenta.