Maltempo nella capitale ungherese, rovesci copiosi prima della partita di stasera. Un bel "pantano" attende la Fiorentina

Maltempo e temperature rigide nella capitale dell'Ungheria, Budapest, sede dell'incontro di stasera tra Maccabi Haifa e Fiorentina. Non solo freddo invernale e un clima molto più duro rispetto a quello fiorentino, ma anche la pioggia si è aggiunta alle complicate condizioni meteorologiche.

Il Bozsik Stadion, sede dell'incontro di stasera tra Maccabi e Fiorentina. Il terreno di gioco, visto il diluvio odierno, si preannuncia pesantissimo

Nel momento in cui vi stiamo parlando, infatti, ma anche nelle ore precedenti, su Budapest si stanno abbattendo rovesci copiosi. Pioggia a dirotto che non farà certamente bene al campo del Bozsik Stadion, dove la Fiorentina di Italiano, squadra notoriamente ‘giochista’, dovrà affrontare un bel pantano, per dirla alla fiorentina.