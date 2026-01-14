Piccinetti: "Fagioli si piace troppo, Comuzzo deve imparare a marcare in area. Kean? C'è bisogno di lui, ma in campo cammina"

L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: "Ora come ora ci dobbiamo fidare di chi sta lavorando per la Fiorentina. Serve chiarezza, soprattutto sul modulo, evidentemente Vanoli s'è fatto sentire sulla mancanza di esterni e lo stanno accontentando. Immagino che l'allenatore abbia chiesto una rosa a sua immagine e somiglianza, detto questo ora è importante cominciare a vincere le partite. I big stanno ritrovando la forma migliore, ma ogni volta la Fiorentina incappa in degli errori individuali che compromettono il risultato. Contro il Milan c'è stata anche un po' di sfortuna, Maignan è stato bravo ma Kean lì deve fare meglio".

“C'è bisogno del miglior Kean”

Poi ha aggiunto: “E' fondamentale ritrovare il miglior Kean. Non voglio sentire dire che la squadra non gioca per lui o cose simili, lui deve pensare a sé stesso e alle prestazioni che sta facendo. Segna poco, in campo cammina ed è sempre in fuorigioco. La colpa delle cattive prestazioni è solo sua, e invece la Fiorentina ha bisogno di un centravanti come quello che abbiamo visto l'anno scorso”.

“Troppi errori individuali”

Infine: “Abbiamo parlato a lungo del cattivo rendimento di Dodo, ma contro il Milan insieme a Gosens è stato il migliore in campo. Questo dimostra che è importante ritrovare le prestazioni dei tuoi giocatori più trascinanti. Poi un gol preso come quello del Milan evidenzia una mancanza di personalità da parte dei giocatori, Fagioli perde quella palla perché gioca guardandosi allo specchio e si piace troppo, e questo è colpa anche dei giornalisti che lo esaltano. Se Comuzzo non fa quel fallo a Roma, o marca meglio Nkunku, la Fiorentina ha quattro punti in più. E ora come ora gli errori individuali non te li puoi permettere".