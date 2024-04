Un trofeo in bacheca ma stavolta senza play-off. Risultati e classifica Primavera 1

Non ci sarà un post season quest'anno per la Fiorentina Primavera, a differenza delle scorse stagioni: la squadra di Galloppa perdendo ieri a Genova ha sostanzialmente abbandonato le speranze play-off, rimanendo all'undicesimo posto. Troppo lontano il Torino, sesto, a +9 e con una partita in meno:

Atalanta-Juventus 0-1

Bologna-Milan

Empoli-Verona

Genoa-Fiorentina 3-2

Inter-Cagliari 3-0

Lecce-Sampdoria

Monza-Lazio

Roma-Sassuolo 4-0

Torino-Frosinone

Classifica Primavera 1: Inter 60, Roma 57, Lazio 53*, Atalanta 52, Milan 46*, Torino 45*, Sassuolo 45, Verona 41*, Genoa 41, Cagliari 40, Fiorentina 36, Empoli 36*, Juventus 36, Lecce 32*, Sampdoria 28*, Bologna 27*, Monza 26*, Frosinone 24*.

*una partita in meno