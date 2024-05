Un attaccante formato finalissima. Così la Fiorentina può prendersi il trofeo

Un attaccante formato finalissima ovvero in versione lusso. Il Nicolas Gonzalez visto in Fiorentina-Monza può consentire alla formazione di Italiano di pensare in grande per la serata che conta di più in tutta la stagione, ovvero l'ultimo atto della Conference League del 29 maggio contro l'Olympiakos.

Gonzalez ha gamba

L'argentino ha gamba, è brillante dal punto di vista fisico, tanto da potersi permettere una corsa a tutta velocità e a tutto campo, con tanto di slalom.

Pericolo pubblico numero uno sulle palle aeree

E poi, di testa, è un pericolo pubblico per tutte le difese. Ne sanno qualcosa i giocatori del Monza che non ce l'hanno fatta a contenerlo sulle palle aeree.

A completare il tutto, ovviamente, il gol, il decimo in campionato, che dà ancora più fiducia allo stesso Gonzalez e alla squadra.