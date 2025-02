Tutto apertissimo in zona Scudetto in Serie A dopo che al k.o. dell'Inter a Firenze, ha fatto seguito il pareggio interno del Napoli con l'Udinese. Nel posticipo del ‘Maradona’ è finita 1-1, con due gol in un paio di minuti nel finale di primo tempo. Prima la rete di McTominay di testa, a sbloccare il match, subito dopo il destro velenoso di Ekkelenkamp a riequilibrare il risultato. Nella ripresa gara molto bilanciata e punteggio mai messo in discussione: tutto aperto quindi, in attesa di Inter-Fiorentina di domani sera.

La NUOVA classifica di Serie A: Napoli 55, Inter 51, Atalanta 47, Lazio 45, Juventus 43, Fiorentina 42, Milan* 38, Bologna* 38, Roma 34, Udinese 30, Torino 27, Genoa 26, Cagliari 24, Lecce 24, Verona 23, Como 22, Empoli 21, Parma 20, Venezia 16, Monza 13.



*= una partita in meno