Piccinetti: "La presenza di Belotti in campo si sente eccome. Ikoné? Limiti mentali, non tecnici"

Ex giocatore e allenatore della Fiorentina, Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Andare a vincere a Bologna non sarà facile, anche se all'andata e in Coppa Italia sono state partite equilibrate. Vero che ci sono state delle assenze finora, ma non deve essere un alibi perché la Fiorentina ha una rosa completa. Sono contento che Kayode sia tornato titolare con il Frosinone, è un ragazzo che deve crescere tanto ma che ha un grande talento”.

“La presenza di Belotti si sente”

Poi Piccinetti ha aggiunto: “Belotti è un attaccante che si sente, perché è sempre vivo e legge bene tutte le azioni. Magari non è più quello di una volta, ma non si disimpara a segnare. Ikonè? Col Frosinone ha giocato bene ed è comunque un giocatore che ha qualità, i limiti non sono tecnici ma probabilmente mentali e caratteriali. Quando è arrivato dalla Francia non sapeva fare un sacco di cose a livello tattico".