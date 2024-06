Tra due settimane comincia la Conference League: il programma della Fiorentina alla sua terza partecipazione

Altra stagione, altra partecipazione alla Conference League per la Fiorentina che ormai è diventata una sorta di rappresentante per l'Italia di questa manifestazione. Il percorso della squadra di Palladino comincerà il 22 e il 29 agosto con il consueto playoff, che ovviamente si svolgerà in doppia sfida andata e ritorno. Lunedì 5 agosto la Fiorentina, testa di serie, conoscerà la sua avversaria.

Un percorso lunghissimo

Non tutte le squadre però partiranno al pari dei viola. Ben 50 infatti scenderanno in campo già tra due settimane, l'11 luglio, e poi il 18 per le partite del primo turno. Seguiranno un secondo e un terzo turno prima di arrivare ai playoff, ultima e definitiva porta di accesso alla Conference che, lo ricordiamo, nella prossima stagione seguirà la nuova struttura di Champions ed Europa League.