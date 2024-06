Una delle cose che abbiamo capito in questi giorni è che Raffaele Palladino vorrà esprimersi in prima persona sul futuro dei suoi giovani. Martinelli, Comuzzo, Pierozzi, Lucchesi, Bianco, Amatucci e Distefano sono tutti calciatori che il tecnico della Fiorentina vorrà vedere e valutare durante il ritiro al Viola Park, prima di dare il via libera ad eventuali partenze.

Tra il restare e il giocare…

Tra le valutazioni e le eventuali permanenze delle pianticelle viola, e quello che poi sarà il loro effettivo utilizzo, c'è però una bella differenza. Lo abbiamo visto con Italiano, che ai giovani ha sempre riservato poco spazio: Bianco lanciato e poi di nuovo escluso nel giro di tre partite, Comuzzo utilizzato soltanto in caso di emergenza.

Palladino avrà più coraggio di Italiano?

C'è curiosità, invece, di capire come si comporterà Palladino. Alcuni dei giocatori suddetti arrivano da esperienze in prestito che sicuramente li hanno formati, altri invece devono ancora ritagliarsi il loro spazio che sia a Firenze o altrove. I prossimi mesi ci diranno se il nuovo allenatore della Fiorentina, in questo senso, sarà un po' più coraggioso del suo predecessore.