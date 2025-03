Serena Berti, consigliera al quartiere 2 di Firenze Democratica, ha rilasciato una nota stampa relativa alla possibile chiusura il prossimo anno della piscina situata sotto allo stadio ‘Artemio Franchi’ lato Maratona a causa dei lavori di restyling dell'impianto sportivo.

“Ho proposto di mantenere la piscina”

La consigliera ha commentato: "A fine maggio dello scorso anno sono stata contattata da una ‘sportiva per necessità’: Sonia Cavina mi ha messo al corrente di un fatto che mi ha colpito e che ho preso subito a cuore: la chiusura della piscina sotto lo stadio, dove mio figlio qualche anno fa aveva preso confidenza con l'acqua. Ma non sono solo i corsi di acquaticità per neonati ad essere offerti da questo luogo caro agli oltre 2.000 frequentatori e firmatari della petizione per tenerlo aperto. Lo sport che si pratica nella piscina sotto lo stadio Franchi, come dice l'Ing. Sonia Cavina, è vita! Quando sono andata a trovarle, una mattina della scorsa estate, mi si sono affollate intorno tante sportive non più giovanissime, per raccontarmi i benefici che traggono dall'attività in una piscina dalle caratteristiche uniche a Firenze per la temperatura e l'altezza dell'acqua.

Per questo, appena ne ho avuta la possibilità, ho invitato l'Ing. Cavina a presenziare al Consiglio di Quartiere 2, ho proposto in più atti il mantenimento della piscina sotto lo stadio o lo stanziamento di risorse necessarie per progettarla e realizzarla con caratteristiche simili".

"Questo è un tema importante per la qualità della vita delle persone"



E ha aggiunto: "Nonostante le ultime notizie che parlano di una chiusura della piscina sotto lo stadio rinviata al prossimo anno (ma pare che la Costoli chiuda a breve per manutenzione), sono stata stamani in Piazza Signoria, insieme a tante utenti, sportive non per caso, che chiedono solo di essere ascoltate e di porre attenzione su questo tema così importante per la qualità della vita della popolazione di questo quartiere e non solo”.