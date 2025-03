Letizia Perini, consigliera del Comune di Firenze e assessora con deleghe allo sport, ha risposto a una domanda del consigliere Mossuto sul tema Franchi. Queste le sue parole: “I passaggi sono stati chiari, molte volte ho parlato di come si è arrivati ad oggi sul tema Franchi. Come vi ricorderete, i lavori inizialmente dovevano essere fatti su tutto lo stadio, con tutto l'impianto cantierizzato e l'impossibilità per la Fiorentina di giocarci. Poi dopo il tavolo in Prefettura venne scelto di mantenere la squadra al Franchi in questa stagione e anche a dicembre si è scelto di farlo anche per la prossima stagione. Questo ha comportato un primo passaggio in giunta in cui il sindaco Funaro ha chiesto con una delibera di fare di tutto per far giocare la Fiorentina al Franchi anche per la prossima stagione.

Era stato mandato agli uffici mandato affinché ciò accadesse. Pochi giorni fa il Comune, tramite un comunicato stampa, ha fatto sapere di avere affidato al raggruppamento che fa capo ad Arup l'incarico di redigere la variante per recepire le modifiche. La variante è stata presentata con lo spostamento di alcuni lavori al futuro prossimo. La Fiesole e la Maratona saranno terminate con la copertura. Oltre a questi ci saranno i lavori in Tribuna, sulla Torre di Maratona e per l'antisisimica. Ad oggi non ci sono motivi per cui verrà toccato l'ambiente di Campo di Marte. I cantieri rimarranno invariati e la viabilità anche. Quando sarà il momento faremo un'assemblea con i cittadini”.

Attraverso una nota, ha parlato anche della piscina sotto al Franchi: “La piscina dello stadio Franchi rimarrà aperta fino a giugno 2026. Siamo al lavoro da settimane per garantire la continuità di questo servizio. I nostri tecnici e quelli di Arup sono riusciti a individuare una soluzione progettuale che permetterà l'utilizzo della struttura fino al giugno del prossimo anno. Occorrerà chiuderla solo a luglio e agosto 2025 per permettere alle ditte di mettere in sicurezza rispetto al cantiere l'ascensore e lo spogliatoi disabili. Con la sindaca Funaro e il Quartiere 2 siamo anche impegnati al riassetto complessivo di quest’area di Campo di Marte nella quale troverà posto anche un nuovo impianto natatorio”.