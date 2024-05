Alberto Polverosi, nota firma del Corriere dello Sport-Stadio, è intervenuto a Lady Radio per presentare la finale di Conference League, che domani sera vedrà opporsi Fiorentina e Olympiakos:

“Ad Atene non andrà come a Praga”

“L'anno scorso la Fiorentina arrivò in finale con uno spirito leggero, perché in pochi si aspettavano che sarebbe potuta arrivare fino in fondo. Quest'anno, invece, è più consapevole, la stessa squadra ha dato più peso alla Conference rispetto al campionato. Poi, ovviamente, le finali vengono spesso decise da episodi, ma l'avvicinamento ad Atene è molto diverso rispetto a quello di Praga. Quest'anno è stato tutto studiato e preparato nei minimi dettagli”.

“Italiano deve concentrarsi su un dettaglio”

“Sono tanti gli aspetti da non sbagliare domani, ma il dettaglio che Italiano deve curare principalmente è l'attacco. Questa squadra non ha un'anima difensivista, dunque è inutile insistere tanto sulla difesa in una finale. La Fiorentina deve continuare a ragionare come sa fare: segnare un gol in più degli avversari”.