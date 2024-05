L'ex portiere Fernando Nando Orsi ha parlato da Lady Radio dove ha presentato la finale di Atene, che vedrà impegnata la Fiorentina domani sera contro l'Olympiakos: “Memori della finale dell'anno scorso, i giocatori possono sicuramente fare meglio. La Fiorentina trova un avversario che forse nemmeno sa come ha fatto ad arrivare in finale. L'Olympiakos gioca nella propria nazione sì, ma questi match si giocano anche sull'aspetto emotivo e nervoso. La Viola ha però qualcosa in più dei greci”.

Su Italiano

“Ha fatto molto bene a Firenze e centrare tre finali lo dimostra. Poi è ovvio che qualcosa abbia lasciato in campionato, ma intanto anche quest'anno si è qualificato per la Conference dalla Serie A. E' più che positivo il suo percorso alla Fiorentina”.

“Non credo che Italiano snaturerà il proprio modo di giocare, nonostante i greci avranno sicuramente studiato le lacune difensive dei Viola. El Kaabi? Ci vorrà un'attenzione maggiore su questo attaccante, anche se la squadra di Mendilibar si fonda sul collettivo. Italiano non dovrà sbagliare le preventive, qui non c'è un ritorno per sistemare le cose”.

Terracciano?

"Ha dato massima fiducia a Italiano. Quando si raggiungono certi traguardi, non succede con portieri normali. Se arrivi in tre finali significa che hai la mentalità giusta. Il ragazzo sa benissimo di non essere un campione, ma il suo 6/6 e mezzo se lo porta sempre a casa".