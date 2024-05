Italiano: "Dobbiamo scendere in campo come se fosse l'ultima partita della nostra vita. Orgogliosi di giocarci questa rivincita"

Dopo l'allenamento di questa mattina ad Atene, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport alla vigilia della finale di Conference League. Queste le sue parole: “Anche quest'anno abbiamo onorato al meglio questa competizione. Siamo in finale con un percorso netto. Cercheremo di sfruttare un po' di conoscenza data dall'anno scorso. Adesso sappiamo i pericoli e i vantaggi che puoi avere. Siamo felici e orgogliosi di avere questa rivincita”.

E ancora: "Cosa ci siamo detti? Abbiamo avuto la capacità e la bravura di ripresentarci qui. Dobbiamo interpretare la partita come se fosse l'ultima della nostra vita. Nessuno ha la certezza di esserci ancora nei prossimi anni. Dobbiamo avere il fuoco dentro, una finale è sempre una finale".

Infine: "Arrivare a giocare le finali europee non è mai facile: sono ricchi di insidie i percorsi. Credo che tutti siamo più maturi rispetto all'anno scorso, abbiamo un anno in più di esperienza. Poi la partita è un 50 e 50 come tutte le finali".