Ad Atene ci sarà anche Commisso: il programma del presidente della Fiorentina per la finale

Siamo alla vigilia. Domani sera la Fiorentina scenderà in campo allo stadio Agia Sophia di Atene per la finale di Conference League contro l'Olympiakos. Un appuntamento con la storia, sicuramente la notte più importante degli ultimi anni, a maggior ragione dopo la sconfitta all'ultimo atto della scorsa edizione.

Ci sarà anche Commisso

Per la finale non potrà mancare Rocco Commisso. Il presidente viola - riporta il Corriere dello Sport - sbarcherà oggi ad Atene direttamente da New York e con lui ci saranno anche i familiari di Marina di Gioiosa Ionica. Commisso parteciperà alla cena di gala organizzata dall'UEFA, parlerà alla squadra e domani siederà in tribuna per assistere alla partita. Sperando di poter scendere in campo dopo il triplice fischio per alzare la coppa insieme ai suoi ragazzi.