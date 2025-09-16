Le tre avversarie della Fiorentina in Conference che sono in vetta nei propri campionati

Siamo nelle fasi iniziali della stagione in gran parte dei campionati europei, anche se ci sono delle eccezioni.

Però alcune delle avversarie della Fiorentina nel maxi girone in Conference League, si sono già messe in evidenza.

Rapid Vienna

Tre in particolare sono le squadre che stanno facendo bene in patria, a cominciare dal Rapid Vienna che sta dominando nel campionando austriaco avendo già cinque punti di vantaggio sulla seconda dopo sei giornate.

L'AEK Atene

L'AEK Atene è a punteggio pieno ed è dunque in vetta in Grecia con nove punti in tre gare e un buon gioco espresso.

Dinamo Kiev

Cinque le giornate disputate in Ucraina, dove la Dinamo Kiev è a quota 13 punti (4 vittorie e un pari) a braccetto con il Kolos Kovalivka.