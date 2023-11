“Non c'è neanche il tempo di prepararla questa partita, però abbiamo tanti giocatori e oggi alcuni hanno riposato. Siamo fiduciosi, sappiamo di avere qualità e dopo tre sconfitte dobbiamo assolutamente rifarci”. Queste le parole di Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina dopo la vittoria in Serbia contro il Cukaricki. Ancora una volta, si parla della mancanza di tempo per preparare la prossima partita, che si giocherà domenica contro il Bologna. I giorni della settimana, però, sono sempre sette e fin dallo scorso anno la situazione è la solita. E se la Fiorentina vuol tornare a competere nell'Europa che conta, la situazione rimarrà la stessa. Anzi, la difficoltà delle partite aumenteranno e le energie saranno ancora meno.

L'equazione è semplice: “Fiorentina in Europa = poco tempo per preparare le partite”.

Ma già Vincenzo Italiano, prima della bellissima vittoria a Napoli aveva azzerato gli alibi sulla questione, parlando così ai canali ufficiali viola: “Se c'è poco tempo per prepararla dopo il Ferncvaros? Non ho il pensiero di trovare alibi o prendere per difficile un impegno per gli incontri ravvicinati, perché ormai ci siamo abituati. Dobbiamo essere bravi a preparare in pochi giorni ogni sfida ed entrare in clima partita in poco tempo”. Giusto così.

Contro il Bologna torneranno Pietro Terracciano, Nico Gonzalez, Martinez Quarta, Fabiano Parisi, Arthur, giocatori che hanno rifiatato nella trasferta in Serbia. E per un ritorno dei “titolari”, c'è una prestazione sicuramente non ottima delle seconde linee contro il Cukaricki. In diversi hanno steccato, rendendo evidente come la squadra viola faccia fatica a girare senza i suoi punti cardine in mezzo al campo. E la Fiorentina vorrà andare avanti anche in Conference, servirà ritrovare tutti al massimo della forma e della concentrazione per un turnover che ieri ha lasciato più di qualche dubbio.