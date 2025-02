Il consigliere al Comune di Firenze Massimo Sabatini della Lista Civica Eike Schmidt ha risposto all'assessora Letizia Perini sulla questione stadio Artemio Franchi dopo la spiegazione dei ritardi del cantiere (LEGGI QUI). Queste le sue parole:

“Di quello che ha detto mi è piaciuta solo la parola ”insieme". Nel resto ci leggo scuse e approssimazione. Ho chiesto quanti giorni di ritardo ci sono per la prima fase e non ha risposto. I giorni di ritardo per la seconda e non mi ha risposto… Glielo dò io il numero di giorni di ritardo: più o meno un mese e mezzo o due. Mi ha dato solo il numero di pali mancanti. La pioggia è pianificazione e chi non sa pianificare arriva in ritardo. I tempi sono costi e dunque soldi dei cittadini. Ci risentiamo il 5 aprile che è la data di fine lavori per travi e solai".