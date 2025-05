Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, toccando varie tematiche dell'attualità di casa Fiorentina.

“De Gea è un portiere che non si vedeva da 20 anni a Firenze. La Fiorentina senza Kean sarebbe forse tredicesima, la prima cosa da fare è confermarlo, spero Commisso gli faccia capire che è arrivato nel posto ideale. Mi aspetto un annuncio da Commisso che oggi parlerà, e spero in un annuncio pesante da parte sua. Se il presidente viola crede in Palladino è giusto che costruisca un progetto tecnico attorno a lui. È sicuramente un tecnico che può crescere”.

‘Pagati errori di inesperienza e gestione di Palladino’

“La Fiorentina ha rimesso in piedi la stagione anche grazie al livellamento verso il basso del campionato. Non pensavo si raggiungesse la Conference, la vittoria del Lecce sulla Lazio è stata epocale. Per fortuna la squadra si è guadagnata un posto in Europa che addolcisce la stagione, anche se l’organico poteva essere competitivo per la Champions fino alla fine, vista la Serie A di quest’anno. C'è rammarico per non aver fatto meglio, si sono pagati errori di inesperienza e di gestione di Palladino. La prossima Conference va vinta, l'unica squadra vera è il Nottingham Forest, non ci sono discorsi che tengano”.

‘Una cessione come quella di Comuzzo andava fatta’

“Comuzzo si può anche cedere, a gennaio a 30 e più milioni lo avrei fatto partire. Con un giovane si può fare una bella plusvalenza e in difesa la squadra è messa bene. Aveva ottenuto la Nazionale e stava impressionando. Sono affari che vanno fatti".