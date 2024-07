E ora tocca anche a Gonzalez? Davanti ad un'offerta stile Brentford, la Fiorentina...

Piccolo passo indietro: nella conferenza stampa organizzata dalla dirigenza della Fiorentina, il direttore sportivo Daniele Pradè, ad una precisa domanda su Nicolas Gonzalez aveva detto: "E' incedibile al 99%”. Il peso di quell'un percento aumenta di giorno in giorno visto quanto sta accadendo nel corso di quest'estate.

Monte ingaggi ridimensionato

La Fiorentina sta cercando di contenere il proprio monte ingaggi e in questo senso si può inquadrare la (probabile) cessione di Nikola Milenkovic. Nico coi suoi 3 milioni annui è subito dietro al serbo e potrebbe dunque fare la stessa fine del difensore.

Con un'offerta stile Brentford…

Ad oggi non c'è nessuna trattativa per lui, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, e i viola non lo svenderanno ma è probabile che di fronte a un'offerta simile alle ultime (basta pensare ai quarantatre milioni di euro messi sul piatto dal Brentford ad agosto scorso) il presidente Commisso e i suoi potrebbero dimostrarsi meno inflessibili.