La Fiorentina sta per vendere Milenkovic ad un club che è dello stesso proprietario dell'Olympiakos. I rapporti privilegiati con Ramadani

La Fiorentina è in trattative avanzate per la cessione del proprio difensore Nikola Milenkovic. Il serbo sta per andarsene in Inghilterra dove lo attende a braccia aperte il Nottingham Forest.

Doppio proprietario

E sapete chi è proprietario della storica squadra inglese? Vi dice nulla il nome di Evangelos Marinakis? Probabilmente sì, perché è stato nominato spesso prima della finale di Conference League tra i viola e l'Olympiakos. Questo perché, e qui sta la curiosità, è proprietario di entrambi i club, quello greco e quello d'Oltremanica.

La grande partita di Nikola ad Atene

Tra l'altro in quella partita maledetta giocata ad Atene, probabilmente Milenkovic è stato il migliore in campo per la Fiorentina, annullando El Kaabi, che ha realizzato la rete decisiva del match nell'unica occasione in cui è stato marcato (male) da Ranieri e non dal nazionale serbo.

I rapporti privilegiati con Ramadani

Un affare che probabilmente si farà anche perché Fali Ramadani, procuratore del difensore, ha un rapporto privilegiato con il ‘Berlusconi di Grecia’ e i suoi club. Una circostanza questa che non può non essere tenuta in considerazione.