Dal rifiuto all'Arsenal ad un futuro in Turchia, il lento declino di Dusan Vlahovic. Mourinho è pronto a fare un favore alla Juventus

Si aspettava tutt’altro epilogo della sua avventura alla Juventus nel momento in cui lasciava Firenze e la Fiorentina per mano del suo procuratore, ma adesso la situazione si sta ulteriormente complicato per Dusan Vlahovic. La stagione che si è appena conclusa, e che porterà poi al Mondiale per Club fra una settimana, è stata avara di soddisfazioni per l'attaccante della Juventus nonostante il raggiungimento in extremis della qualificazione alla prossima Champions League. E per questo, oltre che per il fatto che da luglio il serbo arriverà ad incassare quasi 12 milioni di euro.

Allegri è pronto ad accoglierlo al Milan, ma resta il nodo ingaggio

Nonostante le 15 reti in 41 partite fra le varie competizioni la sua conferma sua conferma a Torino non è mai stata messa in dubbio come adesso, tante che la dirigenza bianconera starebbe cercando i tutti i modi si piazzarlo sul mercato risparmiando i soldi dell’ingaggio per poi virare su un profilo piu idoneo al calcio di Igor Tudor o di colui che comunque sarà il prossimo allenatore dei bianconeri. Come riportato nelle ultime ore sull'attaccante infatti si starebbe muovendo il Milan del neo-tecnico Massimiliano Allegri che già lo ha guidato a Torino sponda bianconera. L'attaccante però dovrebbe ridursi l'ingaggio con il club di via Aldo Rossi che è al lavoro per eventualmente spalmare la cifra su più anni di contratto.

Mourinho pronto a far follie per Vlahovic: la Juve adesso ci pensa davvero

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport per Vlahovic potrebbe aprirsi una clamorosa pista estera. Josè Mourinho lo vuole al Fenerbahce per puntare alla vittoria del campionato turno e spodestare il Galatasaray dell’altro ex viola Lucas Torreira. Il club di Istanbul è pronto a mettere sul tavolo un’offerta attorno ai 30 milioni di euro, con il giocatore che andrebbe a percepire uno stipendio attorno ai 10 milioni a stagione. Dalla Continassa trapela fiducia, se il giocatore dovesse sposare il progetto di Mou la trattativa potrebbe prendere forma.