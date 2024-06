Il futuro di Luka Jovic al Milan non è così certo, nonostante la buona stagione da riserva di lusso. La società rossonera, secondo Sport Mediaset, dovrebbe pagare 5 milioni di euro a stagione per riscattare definitivamente il centravanti serbo ex Fiorentina.

Jovic resterà al Milan?

Quello, infatti, è lo stipendio che Jovic percepiva al Real Madrid e che il club spagnolo si impegnava a pagare per il 50%, come hanno fatto prima la Fiorentina e poi il Milan.

Il club rossonero non ha intenzione di pagare l'intero ingaggio

Adesso chi vuole riscattare il serbo deve pagare questo ingaggio di 5 milioni netti. A meno che Jovic non decida spontaneamente di passare le proprie pretese. Il Milan sarebbe disposto a tenerlo ma non alle suddette cifre, visto che sta per ingaggiare Joshua Zirkzee, andando a spendere più di 50 milioni.