"Il calcio italiano è questo, le squadre che possono spendere sono altre. La Fiorentina? Non deve mica vincere lo Scudetto"

Michele Tossani, giornalista sportivo, è stato ospite su Radio Bianconera per parlare del mercato della Juventus e, nel farlo, ha menzionato anche la Fiorentina.

Sullo stato del mercato in Italia

"Sono preoccupato per l'immobilismo, sì, ma mi sembra una condizione comune a tanti tifosi di altre squadre. Molti non si sono resi conto che il calcio italiano è questo. E' vero che ci sono squadre come la Fiorentina che spende ma per costruire una squadra che non deve vincere lo Scudetto; c'è anche il Milan, ma non sta comprando super-profili. Le squadre che possono spendere sono quelle della Premier, il campionato italiano soffre, e anche le big".