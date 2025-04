Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi ha commentato la vittoria di ieri della Fiorentina a Cagliari, parlando a Toscana TV di varie tematiche della gara della squadra di Palladino.

‘La Fiorentina ha trovato un’identità, bravo Palladino a lavorarci’

“Una vittoria da squadra vera della Fiorentina, che ha dimostrato che c’è vita anche senza Kean, i tre punti di Cagliari valgono come sei. Dopo aver subito il gol dello svantaggio la squadra viola si è messa a giocare a calcio, ed ha palleggiato, quasi in modo insolito, disputando una buona gara. Il fatto che ci sia un’alternativa all’indiscutibile Kean ci racconta che il telaio ora funziona. La Fiorentina ha trovato un’identità col 3-5-2 e Palladino è stato bravo a lavorarci. Gudmundsson alterna momenti in cui brilla ad altri di buio, mentre sono veramente contento per il gol di Beltran. L’argentino se lo merita, è un ragazzo che ha dei limiti ma non si può non volergli bene. Ogni volta che entra in campo dà tutto ciò che ha, senza mai lasciare una goccia di carburante nel serbatoio”.

‘La difesa a tre ora è solida, ecco perchè gioca Pablo Marì’

“Pongracic è uno stopper moderno, che fonde fisicità e capacità di uscita palla al piede. Pablo Marì è il calciatore che tiene insieme la difesa a tre della Fiorentina, con lui e Pongracic la Fiorentina di gol di testa ne prende pochi. La difesa a tre ora è solida, lontana parente di quella vista a inizio anno. Comuzzo? È bravissimo in marcatura ma un ragazzo di 19 anni non può fare il leader difensivo, ecco perchè in quel ruolo ora agisce Pablo Marì”.

“Il Betis fa paura, perchè l’allenatore è bravo Pellegrini ha vinto tanto e Isco sta giocando da fuoriclasse. Antony è un calciatore pagato 100 milioni qualche anno fa; il Betis è squadra vera, non inferiore alla Fiorentina. La squadra di Palladino sta giocando da squadra consapevole dei propri mezzi e con le grandi squadre non ha mai fatto brutta figura. Non sono innamorato di Palladino, ma la Fiorentina a Cagliari si è espressa nella versione più matura vista in stagione”.