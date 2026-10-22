Da stella del calcio europeo a ritrovarsi svincolato: l'avresti mai detto Kokorin? Lo spettro del ritiro

Che fine ha fatto Aleksandr Kokorin? L’ex attaccante della Fiorentina, oggi 35enne, è senza squadra dopo aver chiuso la sua esperienza all’Aris Limassol. Nessun nuovo contratto e, al momento, nessun annuncio ufficiale di ritiro: il suo futuro resta da definire.

A Cipro il russo aveva ritrovato le luci della ribalta dopo la deludente parentesi viola (a dirla tutta un autentico flop), contribuendo allo storico scudetto dell’Aris nella stagione 2022/23. L’ultima annata, però, è stata decisamente meno brillante: appena un gol in campionato, arrivato proprio nella partita del saluto.

L'ultima rete

La sua ultima rete è dunque quella del 22 maggio 2026, nella sconfitta casalinga per 4-3 contro l’AEK Larnaca. Kokorin, schierato titolare con la fascia da capitano e rimasto in campo per tutti i novanta minuti, è andato a segno al 65’ su rigore.

Fine carriera?

Quanto alla possibilità di smettere, l’ultima posizione pubblica del giocatore resta tuttora quella espressa a giugno: “Non ho ancora deciso di chiudere la carriera. Per ora mi riposo”. Nello stesso periodo aveva escluso un ritorno nel campionato russo, spiegando di non aver ricevuto offerte dalle squadre desiderate e di non voler lottare per la salvezza.

A inizio ottobre il Pafos, altra squadra cipriota che prende parte alla Conference League, ha inoltre smentito un interesse nei suoi confronti. Non sono emerse dunque novità definitive sulla scelta tra continuare e il ritirarsi.

Era una stella, poi…

Quel che è certo è che la sua è stata una vera e propria caduta libera: da stella del calcio russo e potenziale stella di quello europeo, si è ritrovato ad essere sempre più ai margini di tutto. Una discesa iniziata quando è stato messo in carcere, nel maggio del 2019.