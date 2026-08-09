Kokorin rifiuta il passaggio in Bielorussia, l'agente: "Vuole giocare in Liga o in Premier League"
Aleksandr Kokorin. Foto: Fanfani/Fiorentinanews.com
Nonostante le pochissime presenze, a Firenze tutti si ricordano di Alexander Kokorin. L'attaccante russo è rimasto nella memoria dei tifosi più per gli incredibili racconti sulle sue gesta fuori dal campo che per le prestazioni in maglia viola. A 35 anni l'ex Fiorentina continua a far parlare di sé…
No alla Bielorussia
L'ex attaccante della Fiorentina Alexander Kokorin ha rifiutato le offerte arrivategli dal campionato bielorusso: "Alexander non è interessato a partecipare a questo campionato" ha detto il suo procuratore Berdyshev.
I sogni del russo…
L'agente dell'attaccante russo ha poi proseguito elencando i campionati che Kokorin potrebbe accettare: "Gli piacerebbe giocare nella Liga spagnola o nella Premier League".
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