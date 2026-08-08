Sorpresa Terzic: l'ex viola vicino al ritorno in Serie A in una neopromossa
Una vera e propria sorpresa di mercato quella che coinvolge Aleksa Terzic, terzino ex Fiorentina adesso molto vicino al ritorno nella massima serie italiana.
Fatta per Terzic al Frosinone
Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, il Frosinone avrebbe infatti chiuso l'acquisto per il terzino serbo a titolo definitivo dal Salisburgo.
Ritorno in Italia
Terzic lasciò la Fiorentina nell'estate del 2023, ceduto dai viola allo stesso Salisburgo. Adesso per lui si aprono di nuovo le porte della Serie A.
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