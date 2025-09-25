Kokorin scherza, l’ex viola è a Monaco di Baviera ma promette: "Niente birre, solo caffè" - FOTO

Mente la Fiorentina di Stefano Pioli naviga in acque tutt'altro che tranquille, con il derby di domenica contro il Pisa che adesso acquista tutt'altro valore rispetto a quanto preventivato in estate, c'è un ex giocatore viola che se la spassa. Non certo come colui che lo porto a Firenze, quel Daniele Pradè che per gran parte del tifo viola è la causa di gran parte dei problemi attuali della Fiorentina.

L'ex Fiorentina Kokorin non si smentisce mai

Stiamo parlando dell'ex attaccante viola Aleksandr Kokorin, attulmente in forza all'Aris Limassol, sfruttando qualche giorno di libero dagli allenamenti ha scelto di soggiornare a Monaco di Baviera. Ed essendo lì in concomitanza con il famoso festival Oktoberfest, il giocatore russo sui social ha voluto scherzare. “Ho promesso: niente birre, solo caffè” Il tutto con una tazza di caffè caldo in mano. L'ennesimo colpo da circo di un giocatore che ormai con il calcio vero non ha più, o forse non ha mai avuto, niente a che fare.

Questa la foto pubblicata dall'ex viola: